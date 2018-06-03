Trama del film Vittorio de sica - la vita in scena

Il documentario ripercorre la vita, l'opera e l'eredità di uno dei più grandi maestri del cinema mondiale, tornando al cuore stesso della sua visione: la capacità di trasformare la vita in narrazione e l'esperienza umana in immagine. Grazie a un accesso senza precedenti a materiali d'archivio inediti e alle testimonianze di artisti e registi contemporanei oltre che alla famiglia De Sica, il film compone un ritratto intimo e sfaccettato di un autore che ha trasformato l'osservazione della realtà in emozione universale. Più che una celebrazione, il film è un viaggio nell'uomo, nell'artista e nella sorprendente modernità di uno sguardo la cui vitalità continua a illuminare il cinema e il nostro modo di guardare il mondo.

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