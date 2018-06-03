Trama del film Spider-noir - stagione 1

Ben Reilly è un investigatore privato invecchiato, cinico e sfortunato, che sente di essersi lasciato alle spalle i suoi giorni migliori. C’è stato un tempo in cui utilizzava i suoi poteri soprannaturali da Uomo Ragno per combattere il crimine organizzato che imperversava a New York City, ma ha smesso i panni del supereroe dopo una tragedia personale dalla quale non si è mai veramente ripreso. Eppure, il suo passato continua a tormentarlo. E quando si trova di fronte a un caso eccezionale, Reilly decide che è arrivato il momento di tornare a essere The Spider.

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