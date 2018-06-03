Trama del film Conan, il ragazzo del futuro

Il film racconta la storia di Conan, un ragazzino che vive sull’Isola Perduta assieme al nonno. L’isola, abitata solo da loro due, è uno dei pochi affioramenti rimasti dopo l’innalzamento del livello dei mari, causato dalla cecità degli esseri umani. Un giorno, dopo essere andato a caccia di squali, Conan vede sulla spiaggia qualcosa che non ha mai visto prima: si tratta di una ragazza, che giace svenuta sulla sabbia. Il suo nome è Lana ed è approdata sull’isola perché è in fuga. Ma presto i suoi inseguitori la raggiungono, portandola via con un aereo verso Indastria, metropoli tecnologica che governa il mondo. Conan è deciso a salvarla e si getta all’inseguimento…

