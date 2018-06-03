Trama del film Santi e vampiri

Dall’alba dei tempi, l’uomo cerca di dare un senso al mistero della morte e dell’immortalità. Due figure opposte incarnano questa tensione: il santo, simbolo di luce e grazia divina, e il vampiro, emblema di oscurità e maledizione. Eppure, sia il santo sia il vampiro sfidano la decomposizione del corpo, diventando segni di un’esistenza oltre la morte. In Italia, terra di reliquie e leggende, il confine tra sacro e profano si fa sottile, rivelando storie in cui fede e paura si intrecciano.

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