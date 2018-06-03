odissea (2026) regia di Christopher Nolan USA, Gran Bretagna 2026
al cinemain tvanteprimearchivioserie tvblogtrailerclassifichespecialiregistiattorirecensioniforumfeedmy
Skin Filmscoop in bianco Filmscoop nostalgia
Ciao Paul!
Ricerca veloce:       ricerca avanzatabeta

odissea (2026Film Novità

Commenti e Risposte sul film Invita un amico a vedere il film Discutine sul forum Errori in questa scheda? Segnalaceli!

Seleziona un'opzione

Dove puoi vederlo?

locandina del film ODISSEA (2026)

Titolo Originale: THE ODYSSEY

RegiaChristopher Nolan

InterpretiMatt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Zendaya, Benny Safdie, Jon Bernthal, John Leguizamo, Himesh Patel, Mia Goth, Will Yun Lee, Jimmy Gonzáles, Elliot Page, Bill Irwin, Samantha Morton, Jesse García, Rafi Gavron, Shiloh Fernandez, Corey Hawkins, Nick E. Tarabay, Maurice Compte, Michael Vlamis, Iddo Goldberg, Josh Stewart, Ryan Hurst, Anthony Molinari, Jovan Adepo, Logan Marshall-Green, James Remar, Travis Scott, Douglas Rouillard

Durata: h 2.52
NazionalitàUSA, Gran Bretagna 2026
Genereazione
Al cinema nel Luglio 2026

•  Altri film di Christopher Nolan

Trama del film Odissea (2026)

Ulisse, il leggendario re greco di Itaca, intraprende un lungo e pericoloso viaggio verso casa dopo la guerra di Troia, raccontando i suoi incontri con esseri mitici come il ciclope Polifemo, le Sirene e la dea strega Circe.

Sei un blogger? Copia la scheda del film Sei un blogger? Copia la scheda del film

Voto Visitatori:   6,25 / 10 (6 voti)6,25Grafico
vota e commenta il film       invita un amico
Cerca il commento di: Azzera ricerca


Voti e commenti su Odissea (2026), 6 opinioni inserite
caratteri piccoli caratteri medi caratteri grandi
  Pagina di 1  
Commenti: Tutti |Commenti positivi Commenti negativi | Con risposte | Con nuove risposte dall'ultima visita | Con risposte di oggi
Luther  @  oggi alle 01:46:29
   8 / 10
Non un film indimenticabile (probabilmente per la storia la quale tutti conosciamo da anni ed anni alla perfezione) ma comunque abbastanza bello senza dubbio, ed assolutamente da vedere al cinema!
Voto 8 pieno

Rispondi al commento
Cinder  @  17/07/2026 19:25:37
   10 / 10
Nolan non delude mai.

Rispondi al commento
Sileno94  @  17/07/2026 14:21:41
   8 / 10
Grande film, un Nolan meno pomposo, e con frasi ad effetto. Sembra un film indipendente nonostante sia un kolossal. Per chi è sensibile alle atrocità del mondo moderno, penso che gli farà male, come ha fatto male a me. Soprattutto la consapevolezza che quel cavallo di Troia che brucia, così come la bomba atomica, sono il simbolo di un eterno ritorno alla violenza che si ripete nel corso della storia degli uomini

Rispondi al commento
JOKER1926  @  17/07/2026 04:09:41
   7½ / 10
Con Nolan e l'Odissea il delirio mediatico è inevitabile. Il tema, il nome del regista, l'ambizione produttiva: tutto concorre a creare quell'aspettativa che il sistema-cinema riserva soltanto ai grandi kolossal. Quando ci si avvicina a un'opera del genere, si parte già dall'asset della vittoria.

Eppure sarebbe riduttivo liquidare il successo del film come il semplice prodotto dell'hype. Nolan costruisce tre ore di cinema ad altissima intensità, capaci di assorbire completamente lo spettatore. Quando la sala scompare e resta soltanto la visione, significa che il cinema sta funzionando al massimo delle sue possibilità.

Sarebbe inoltre un esercizio sterile soffermarsi sulle inevitabili libertà interpretative nei confronti di un testo fondativo come l'Odissea. Più interessante è osservare come Nolan scelga di confrontarsi con il mito: non attraverso la reverenza, ma tramite una rilettura personale e a tratti provocatoria. Emblematica, in questo senso, la rappresentazione di Menelao, che ribalta alcuni tratti della tradizionale kalokagathia eroica. Il tutto sostenuto da un montaggio nervoso, da un impianto sonoro imponente e da una messa in scena che raramente perde energia.

Per gran parte della sua durata il film sfiora il capolavoro. Poi arrivano gli ultimi venticinque minuti e qualcosa si spezza. Non è affatto questione di ritmo, alcune scelte narrative appaiono meno meditate e il rapporto tra Ulisse e Penelope viene risolto in una forma che tradisce parte della complessità costruita fino a quel momento. È qui che Nolan manca l'ultimo passo.

Resta un'opera monumentale, spesso esaltante e visivamente travolgente. Un grande film, senza dubbio. Ma il capolavoro, stavolta, rimane un po' lontano come il ritorno a casa dopo Troia per Ulisse.

Rispondi al commento
narko80  @  16/07/2026 16:35:36
   3 / 10
Cupio dissolvi

Dopo il capolavoro di Memento per me Nolan è stato un continuo Bha.
.

2 risposte al commento
Ultima risposta oggi alle 01:40:21
Visualizza / Rispondi al commento
Pianetasud  @  16/07/2026 14:37:00
   1 / 10
Elena di colore, Achille un attore trans… Ma basta con questo woke assurdo. Omero si sta rivoltando nella tomba. Da evitare.

5 risposte al commento
Ultima risposta oggi alle 01:33:40
Visualizza / Rispondi al commento
  Pagina di 1  
vota e commenta il film       invita un amico

In programmazione

Ordine elenco: Data   Media voti   Commenti   Alfabetico

a pranzo la domenicaa war on womenaffection
 NEW
agent of happiness - il bhutan e la felicita'aldair - cuore giallorossoallora balliamoamarga navidadantartica - quasi una fiabaavemmariabackroomsbillie eilish - hit me hard and soft: the tourbowie: the final actchaochris & martina: the final setcitizen vigilanteclara (2026)con la pioggia dentrocorpi mutanticos'e' l'amore?creature luminosedisclosure daydon't let the sundracula (2025)e i figli dopo di loroelection dayfinding emilyfuze - conto alla rovesciagenerazione fumettogood luck, have fun, don’t diehen - storia di una gallinahiedrahopper - il segreto della marmottaibridazioniil bacio della donna ragno (2026)il grande bocciail mondo oltreil prigioniero (2025)il principe della folliail regno di kensukeil silenzio degli altriil tempo e' ancora nostroillusionein the greyinnamorarsi e altre pessime ideeio non ti lascio soloiron maiden: burning ambitionjackass: best and lastkill bill: the whole bloody affairking marracashkontinental '25la bolla delle acque mattela casa - il rogo del malela cronologia dell’acquala festa e' finita!l'amore che rimanel'amore sta bene su tuttole bambinele tigri di mompracem (2026)l'hangar rossolove letterslucio fontana, the final cutmama (2025)manas - sorellemanipulation (2026)masters of the universeminions & monstersmortal kombat iimother marymothers (2026)no good mennoi due sconosciuti (2026)obsession (2026)
 NEW
odissea (2026)passengerpecore sotto coperturapiccolo miracoloquasi graziarebuildingricchi... da morire - delitti in famigliaromeria - il mare dei ricordirosebush pruningrufus - il draghetto marino che non sapeva nuotaresanti e vampirisavage housescary movie 6separazionismart workingspider-noir - stagione 1star wars: the mandalorian and grogustella gemellasupergirlthe christophersthe lunch: a letter to americati auguro ogni benetoy story 5tra amore e ingannitre chilometri alla fine del mondotuner - l’accordatorevittorio de sica - la vita in scenawillie peyote - elegia sabaudayalla parkour

1072717 commenti su 53820 film
Feed RSS film in programmazione

Ultimi film inseriti in archivio

ASIA STRIKES BACKCOME HO CATTURATO IL SERIAL KILLERESMERALDAESMERALDA (1922)GIRL IN THE ATTICI PECCATI DI MIO MARITOIL CLUB DEI DELITTI DEL GIOVEDI'IL GOBBO DI NOTRE DAME - THE SECRET OF THE HUNCHBACKIL GOBBO DI NOTRE DAME (1986)IL GOBBO DI NOTRE DAME (1996)IL GOBBO DI NOTRE DAME (1998)IL MATTO DI NOTRE DAMEISPETTORE KARATE' CONTRO L'ANONIMA SEQUESTRIJACK RYAN: GHOST WARLA BIOGRAFIA DI FLOYDLA GANG DEI SEDUTTORI COLPISCE ANCORALA RAGAZZA CHE HO SEMPRE DESIDERATOLO SPECCHIO DEL PIACERELOST IN STARLIGHTMAI DIRE PER SEMPREMISSIONE FINALEMY SPY - LA CITTA' ETERNANANBANJI NO SEMUSHI-OTOKONEL POSTO GIUSTONEZULLA - THE RAT MONSTERNOSTRA SIGNORA DI PARIGINOTRE DAME (1996)PRESSURE (2026)QUASI A MODOQUASIMODO D'EL PARISQUASIMODO: THE HUNCHBACK OF NOTRE DAMESACCHARINESCOMPARSA NELLA DEATH VALLEYSEWU DINOTHE ASTRONAUTTHE DARLING OF PARISTHE FURIOUSTHE GREAT LILLIAN HALLTHE HUNCHBACK OF NOTRE DAME (1976)THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME (1996)TORNADO (2025)

Ultimo film commentato

ODISSEA (2026)
Luther - voto: 8

Locandina del film ODISSEA (2026)Non un film indimenticabile (probabilmente per la storia la quale tutti conosciamo da anni ed anni alla perfezione) ma comunque abbastanza bello senza dubbio, ed assolutamente da vedere al cinema!
Voto 8 pieno

Ultimo post blog

OSCAR 2018
3/6/2018 10:08:03 AM - Kater

Si è celebrata il 4 marzo 2018 la 90° edizione della Cerimonia degli Oscar, al Dolby Theatre di Los Angeles. Ecco l'elenco completo degli Oscar 2018, con i relativi vincitori (in grassetto). MIGLIOR FILM La forma dell'acqua - The shape of water - Guillermo del Toro e J. Miles Dale Chiamami col t...

Speciali

Speciale SHOKUZAISpeciale SHOKUZAI
A cura di The Gaunt

Ultime recensioni inserite

in sala


FATHER
Locandina del film FATHER Regia: Tereza Nvotová
Interpreti: Milan Ondrík, Dominika Moravkova, Anna Geislerová, Peter Bebjak, Jana Bittnerova
Genere: drammatico

Recensione a cura di The Gaunt
THE ORDER (2024)
Locandina del film THE ORDER (2024) Regia: Justin Kurzel
Interpreti: Jude Law, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Jurnee Smollett, Alison Oliver, Morgan Holmstrom, Odessa Young, Marc Maron, Philip Granger, Sebastian Pigott, Matias Lucas, Bradley Stryker, Phillip Forest Lewitski, Victor Slezak, Daniel Doheny, Bryan J. McHale, Ryan Chandoul Wesley, Geena Meszaros, George Tchortov, Daniel Yip, Sean Tyler Foley, John Warkentin, Vanessa Holmes, Rae Farrer, Carter Morrison, Huxley Fisher, mandy fisher
Genere: thriller

Recensione a cura di The Gaunt

archivio


IL MAESTRO (2025)
Locandina del film IL MAESTRO (2025) Regia: Andrea Di Stefano
Interpreti: Pierfrancesco Favino, Tiziano Menichelli, Giovanni Ludeno, Dora Romano, Paolo Briguglia, Valentina Bellè, Edwige Fenech
Genere: commedia

Recensione a cura di The Gaunt
A HOUSE OF DYNAMITE
Locandina del film A HOUSE OF DYNAMITE Regia: Kathryn Bigelow
Interpreti: Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram, Jonah Hauer-King, Greta Lee, Jason Clarke
Genere: thriller

Recensione a cura di The Gaunt

Ultima biografia inserita

GAEL GARCIA BERNALGAEL GARCIA BERNAL
Nato a: Guadalajara - Jalisco - Messico
il: 30/11/1978

Biografia a cura di luisa75

Casualmente dall'archivio

SOUND OF SILENCE
regia di Alessandro Antonaci, Daniel Lascar, Stefano Mandalà

Novità e Recensioni

Iscriviti alla newsletter di Filmscoop.it per essere sempre aggiornarto su nuove uscite, novità, classifiche direttamente nella tua email!

Novità e recensioni
 

Site powered by www.webngo.net