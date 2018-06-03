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Mentre si avvicina il verdetto delle elezioni politiche, la notte dello scrutinio la deputata progressista Renata Innocenti – candidata di punta al ruolo di Ministro della Pubblica Istruzione in caso di vittoria della sua coalizione – segue l’andamento dei risultati dalla propria abitazione insieme al suo staff. I primi exit poll delineano uno scenario di perfetta parità, destinato a risolversi per pochissimi voti. Tuttavia, proprio quella stessa sera, Renata ignora che il suo compagno, il giornalista sportivo Carlo De Santis, è coinvolto in un caso mediatico: durante un collegamento dal campo, ha rivolto a un calciatore nero un’offesa di stampo razzista.
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