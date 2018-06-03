Trama del film Agent of happiness - il bhutan e la felicita'

Documentario che segue l'inchiesta di Amber (Amber Kumar Gurung) sulla felicità nel suo Paese, il Bhutan. Da quando è stato inventato un metodo per calcolare la Felicità Nazionale Lorda, ci sono degli agenti specializzati che viaggiano in lungo e in largo bussando alle porte della gente per calcolare il loro livello di felicità. Amber è un quarantenne che vive con sua madre e che sogna un giorno di trovare il grande amore. La sua natura di sognatore lo ha spinto a intraprendere questa professione. Accompagnato dall'agente della felicità Guna Raj Kuikel, Amber incontra persone di ogni età e estrazione sociale. Incontri che svelano la profondità e la fragilità dell'animo umano, in Bhutan come in qualsiasi altro luogo al mondo.

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