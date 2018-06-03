Seleziona un'opzione
Cos'hanno in comune una compagnia di danza e i robot? Nulla, apparentemente. Ma se potessimo trasferire il cuore del cervello umano nell'intelligenza artificiale? Empatia, immaginazione, sentimenti... e la capacità di collaborare? Artisti e scienziati di fama mondiale esplorano i numerosi sentieri che sta attraversando l'intelligenza artificiale, immaginando un uso collettivo di questa intelligenza che possa dare vita ad un futuro positivo per l'umanità.
WIDER THAN THE SKY - PIU' GRANDE DEL CIELO
