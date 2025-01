Trama del film Wolf man

Blake eredita la casa d'infanzia nell'Oregon dopo la scomparsa di suo padre, che viene dato per morto. Con il logorarsi del suo matrimonio con la potente moglie Charlotte, Blake la convince a prendersi una pausa dalla cittÓ e andare a visitare la proprietÓ con la loro giovane figlia, Ginger. Ma quando la famiglia si avvicina alla fattoria nel cuore della notte, viene attaccata da un animale invisibile e, in una fuga disperata, si barrica all'interno della casa mentre la creatura si aggira attorno al perimetro. Con il passare della notte, per˛, Blake inizia a comportarsi in modo strano, trasformandosi in qualcosa di irriconoscibile, e Charlotte sarÓ costretta a decidere se il terrore all'interno della casa sia pi¨ letale di quello allĺesterno.

