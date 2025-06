Trama del film Eternity package

Il film è ambientato in una cittadina dimenticata dal tempo. Bobkata (Stoyan Doychev) cerca di tenere a galla l’agenzia funebre di famiglia, ereditata dopo la recente morte della madre. Afflitto da debiti, pressioni e un'incombente proposta di vendita, Bobkata si ritrova intrappolato tra i propri ricordo e l'incertezza di ciò che lo attende nel futuro. La sua impresa è l’ultima cosa che lo lega al suo passato e rischia di crollare sotto il peso della corruzione e della concorrenza locali. Un barlume di salvezza arriva inaspettato con Joana (Mariana Krumova), un'elegante ex ballerina dell’epoca socialista affetta da una grave malattia. Ricca, eccentrica e determinata a morire con stile, Joana bussa alla sua porta chiedendo il prestigioso “Pacchetto Eternità” che consiste in un funerale lussuoso studiato nei minimi dettagli. Ma dietro la sua richiesta si nasconde una verità scomoda, è stata proprio lei infatti, anni prima, la causa indiretta della tragica morte del padre di Bobkata...

