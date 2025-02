Trama del film Cherry juice

Selma ha lasciato il suo paese ai tempi della guerra in Bosnia e vive a Amburgo. Mentre sta preparando il suo prossimo film che racconta la sua esperienza da rifugiata in Germania, il progetto viene annullato all'ultimo momento. Abbandonandosi allo sconforto, vede arrivare a Sarajevo Niklas, che non Ŕ stato avvisato della cancellazione delle riprese. L'attore si Ŕ preparato a lungo per la parte e nonostante tutto decide di rimanere a Sarajevo con Selma. I due hanno personalitÓ molto diverse, lei Ŕ pessimista e introversa e lui Ŕ molto carismatico e ottimista. Decidono di passare il Capodanno insieme e si rivela una notte ricca di emozioni che cambia profondamente le loro vite.

