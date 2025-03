Trama del film Sons (2025)

Il film racconta la storia della guardia carceraria Eva (Sidse Babett Knudsen), la cui professionalitÓ viene messa in discussione dalla giustizia, nel momento in cui l'assassino di suo figlio viene rinchiuso nella prigione dove lei lavora. La donna chiede di essere trasferita nel reparto dove Ŕ detenuto l'omicida, senza rivelare, per˛, il legame che ha con carcerato. Il desiderio di vendetta di Eva cresce sempre pi¨, fino a mettere in gioco la sua morale e anche il suo stesso futuro.

