Trama del film Havoc

Dopo che un colpo relativo a un carico di droga va storto, un detective deve farsi strada in un mondo di criminalitÓ sotterranea per salvare il figlio di un politico, finendo per svelare una rete di corruzione e cospirazioni che legano l'intera cittÓ.

