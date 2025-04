Trama del film La fossa delle marianne

In profonda crisi per la perdita del fratello Tim, Paula (Luna Weder) sente che la sua voglia di vivere si Ŕ spenta. Una notte incontra lĹanziano brontolone Helmut (Edgar Selge), che sta portando l'urna della moglie in Italia, e quasi per caso decide di seguirlo. Per i due Ŕ lĺinizio di un viaggio on the road insieme verso Trieste, dove Paula potrÓ finalmente sentirsi di nuovo vicina a Tim. Durante il percorso, nasce un'inaspettata amicizia con Helmut, e per la ragazza una rinnovata gioia di vivere.

