Trama del film La vita da grandi

Irene sta costruendo una vita regolare a Roma, quando Ŕ costretta a tornare a Rimini, la sua cittÓ natale per prendersi cura di Omar, suo fratello autistico di 4o anni. ScoprirÓ che Omar ha idee chiare sul suo futuro: non vuole in nessun modo vivere con lei una volta che i genitori non ci saranno pi¨. Convince Irene a tenere per lui un corso intensivo di adultitÓ che gli permetta di essere autonomo, ma soprattutto di realizzare i suoi sogni, come partecipare al Talent che lo renderÓ un cantante famoso.

Sei un blogger? Copia la scheda del film