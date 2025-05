Trama del film Fuori

Goliarda finisce in carcere per un gesto folle e inaspettato, ma a Rebibbia lĺincontro con alcune giovani detenute diventa per lei un'esperienza di rinascita. Una volta uscite di prigione, in una torrida estate romana, le donne continuano a frequentarsi. In questo tempo che sembra sospeso Goliarda stringe una relazione profonda e decisiva per la sua vita, un legame autentico e trascinante che nessuno, lý fuori, riuscirÓ a comprendere. Questo film racconta un momento della vita di Goliarda Sapienza, una storia di amicizia, di amore e di libertÓ.

