Trama del film Nonnas

Joe Scaravella si rende conto che, finora, ha solo perso tempo nella vita: non ha una compagna ed Ŕ incastrato in un lavoro senza uscita, ma comincia a desiderare fra sÚ e sÚ una seconda possibilitÓ. Cosý decide di aprire un ristorante e di assumere un gruppo di nonne come chef.

Sei un blogger? Copia la scheda del film