Trama del film Come se non ci fosse un domani (2025)

Come Se Non Ci Fosse Un Domani è un film documentario che racconta intimamente le vicende di un gruppo di attivisti impegnati in una campagna di disobbedienza civile non-violenta. Come in molti altri paesi europei, il gruppo Ultima Generazione ha attirato l’attenzione dei media e della politica tramite blocchi stradali e controversi imbrattamenti di palazzi istituzionali e opere d’arte. Si definiscono come l’ultima generazione che ha la possibilità di rallentare la crescita esponenziale della crisi climatica. Il documentario racconta, tramite lo sguardo e le storie di cinque di loro, quello che accade dietro le quinte delle proteste, e cosa vuol dire esporsi in prima persona. Sullo sfondo del viaggio degli attivisti emergono racconti di territori e comunità già colpite dagli effetti negativi della crisi climatica, presagi di un futuro che appare più incerto che mai.

Sei un blogger? Copia la scheda del film