Trama del film Puan - il professore

Il film vede protagonista della storia Marcelo Pena (Marcelo Subiotto), cinquantenne docente di filosofia alla storica Università di Buenos Aires, Puan. Ha dedicato tutta la sua vita all’insegnamento e ai suoi ideali. Quando il suo mentore, il professor Caselli (Ricardo Truppel), muore improvvisamente, Marcelo è convinto che sarà lui a prendere il suo posto. Ma i suoi piani vengono sconvolti dall'arrivo di Rafael Sujarchuk (Leonardo Sbaraglia), un collega brillante e carismatico, reduce da esperienze accademiche in Europa, che ambisce alla stessa cattedra. Inizia così una battaglia accesa tra i due. Marcelo, goffo e determinato, cerca di dimostrare di essere il candidato ideale, mentre Rafael, con il suo approccio seducente e raffinato, mette in discussione le convinzioni di Marcelo. La loro competizione si trasforma ben presto in una vera e propria guerra che minaccia la carriera di Marcelo mettendo in dubbio il suo intero percorso professionale. Un conflitto che, sullo sfondo di un Paese in tumulto, riflette il caos interiore e sociale che entrambi i protagonisti si trovano ad affrontare.

