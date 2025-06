Trama del film Maracuda - diventare grandi e' una giungla

Maracuda, figlio di un rispettato capo tribù, lotta per essere all'altezza delle aspettative del padre. Si avventura in una foresta misteriosa per mettersi alla prova e incontra Tink, un magico uccello extraterrestre e insieme vivono incredibili avventure nella foresta dell'età della pietra. Nel corso delle loro imprese, Tink trasforma involontariamente il padre di Maracuda in un bruco, spingendo il ragazzo a insegnare a Tink come controllare i suoi poteri. Nel corso delle sfide, Maracuda impara ad assumersi le proprie responsabilità, mentre il padre dovrà mostrare maggiore comprensione e compassione.

Sei un blogger? Copia la scheda del film