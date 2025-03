Trama del film Global harmony

Il film racconta la storia di Richard Foster (Morgan David Jones), un giornalista di successo, vincitore due volte del premio Pulitzer. La sua vita per˛, non Ŕ mai stata definita dal successo professionale o dalla fama della sua ricca famiglia. Cresciuto in un ambiente privilegiato, ha scelto di allontanarsi dagli affari di famiglia. Fondatore della "Global Harmony Foundation" con sede a New York, Foster si dedica alla difesa dei diritti umani e alla cooperazione globale. Un giorno, dopo essere stato ospite di un famoso talk show, Foster si trova coinvolto in un drammatico incidente in cui perde la vita una prostituta di colore che stava cercando disperatamente di raggiungere un ospedale per partorire. Ma Ŕ proprio grazie a Richard che lei riesce a mettere al mondo una bambina che chiamerÓ Gaia (Faty Ba). In seguito alla morte della donna, Richard adotta la neonata, e questo gesto cambierÓ radicalmente il suo percorso personale e professionale. Trasferitosi sull'isola di Lampedusa, Richard crea laboratori creativi e didattici destinati a bambini e adulti che non hanno accesso a un'istruzione adeguata o a un percorso di inserimento nel mondo del lavoro. L'obiettivo di Richard Ŕ quello di estendere il modello di Lampedusa a livello globale, dando a migliaia di bambini una possibilitÓ di riscatto attraverso l'educazione e il supporto morale e pratico. Ma il percorso di Richard non sarÓ privo di sacrifici. Il prezzo che dovrÓ pagare per la sua visione idealista si rivelerÓ essere ben pi¨ alto di quanto si potesse immaginare.

