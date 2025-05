Trama del film Ihostage

Un uomo armato fino ai denti fa irruzione in un Apple Store nel centro di Amsterdam e prende in ostaggio tutte le persone lý presenti, compreso un uomo di nazionalitÓ bulgara che cerca di gestire la situazione come pu˛ mentre le forze dell'ordine tentano di risolvere il delicato stallo.

Sei un blogger? Copia la scheda del film