Trama del film Mobland - stagione 1

Due famiglie criminali rivali si scontrano in una lotta per il potere che minaccia di far crollare imperi e distruggere vite. Nel mezzo del conflitto c'è Harry Da Souza, un "risolutore" di strada che sa bene dove risiede la lealtà.

