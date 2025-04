Trama del film Guglielmo tell

Il film si svolge nel XIV secolo, durante un periodo turbolento in cui le nazioni europee si contendono il dominio all'interno del Sacro Romano Impero. La Svizzera Ŕ una terra serena e pastorale che viene minacciata dall'ambizioso Impero austriaco. Guglielmo Tell, un cacciatore che in passato aveva vissuto in pace, si ritrova a dover guidare il suo popolo alla ribellione dopo che la sua famiglia e la sua patria sono messe in pericolo da un tirannico re e dai suoi crudeli signori della guerra. Costretto a prendere le armi per difendere ci˛ che gli Ŕ pi¨ caro, Tell diventa il simbolo di una lotta per la libertÓ e l'indipendenza, dando inizio a una resistenza che cambierÓ il destino della sua terra.

