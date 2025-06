Trama del film Deep cover - attori sotto copertura

Tre attori vengono assunti dalla polizia per aiutare le forze dell'ordine a inscenare operazioni di copertura di poco conto per la preparazione degli agenti. Abituati a dire sempre di sì per non sprecare le scarse occasioni che vengono loro concesse, i tre accettano ed entrano talmente tanto nella parte da finire coinvolti con il sottobosco criminale di Londra.

