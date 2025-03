Trama del film The alto knights - i due volti del crimine

"The Alto Knights ľ I due volti del crimine" segue le vicende di due dei pi¨ noti boss della criminalitÓ organizzata di New York, Frank Costello (De Niro) e Vito Genovese (De Niro), intenti a contendersi il controllo delle strade della cittÓ. Un tempo migliori amici, piccole gelosie e una serie di tradimenti li mettono in una rotta di collisione mortale che cambierÓ per sempre la mafia (e l'America).

