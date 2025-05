Trama del film The legend of ochi

La giovane Yuri, cresciuta in un remoto villaggio nel nord, è stata da sempre istruita a non uscire dopo il tramonto e a temere le misteriose creature della foresta note come Ochi. Ma quando trova un cucciolo di Ochi che si è perso, la ragazza si imbarcherà nell’avventura di una vita per ricongiungerlo alla sua famiglia.

Sei un blogger? Copia la scheda del film