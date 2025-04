Trama del film Queer

Nella CittÓ del Messico degli anni '40, Lee si aggira per i club e i bar della cittÓ popolati da studenti universitari americani espatriati, soldati congedati e altri personaggi ai margini della societÓ. Si infatua di un militare della marina americana in congedo, il tossicodipendente Allerton, che, sebbene indifferente alle sue avances, alla fine cede, ma solo quanto basta per rendere ancora pi¨ ossessionati i desideri sessuali di Lee. Quindi, i due intraprendono un viaggio attraverso il Sud America alla ricerca di una droga nota come Yage, che secondo Lee lo renderÓ un sensitivo.

