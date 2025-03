Trama del film Bridget jones - un amore di ragazzo

Rimasta vedova, Bridget è ora una madre single che si destreggia tra il lavoro e la crescita dei due figli. Sebbene circondata dall'affetto degli amici di sempre e persino dell'ex amante Daniel Cleaver, Bridget si trova in un periodo di stasi emotiva e cerca di trovare una nuova strada per sé e per i suoi cari. Spronata dalla sua "famiglia urbana", Bridget decide di rimettersi in gioco, sia nel lavoro che nell’amore. In un tentativo moderno di ritrovare la felicità, si avventura nel mondo delle app di incontri, dove viene subito affascinata da un giovane e intrigante corteggiatore. Tra il caos degli impegni lavorativi, la gestione dei bambini e i tentativi di una nuova relazione. In questo complesso equilibrio, la vita le riserva anche una serie di incontri bizzarri, aprendo la porta a nuove sfide e, forse, a nuove possibilità di felicità.

