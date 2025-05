Trama del film Francesca e giovanni

Il film racconta la storia d'amore tra Francesca Morvillo (Ester Pantano), la prima magistrato donna in Italia a essere vittima di un attentato, e Giovanni Falcone (Primo Reggiani), il suo secondo marito. La storia inizia nel 1979. Palermo è scossa da una lunga scia di attentati mafiosi. Francesca Morvillo, sostituto procuratore al tribunale dei minori, conduce una vita serena accanto al marito Giuseppe, mentre affronta ogni giorno la realtà difficile della sua città. Viene incaricata di seguire un caso di parricidio: Dino, quindicenne cresciuto in un contesto di criminalità, ha ucciso il padre davanti alla madre. Di fronte all'omertà della donna, disposta a proteggere l'onore familiare anche a costo di perdere il figlio, Francesca resta ferma nei suoi valori. Si oppone a un sistema giudiziario rigido e repressivo, che mira a punire i giovani piuttosto che offrirgli una possibilità di cambiamento. Quando la sua carriera sembra attraversare una fase difficile, l'incontro con Giovanni Falcone segna una svolta decisiva. Tra loro nasce un legame profondo, fondato su ideali comuni e una visione condivisa della giustizia. Il loro amore cresce insieme all'impegno professionale, ma le pressioni esterne e il peso della loro missione iniziano a incrinare la vita privata. Il trasferimento di Falcone a Roma, seguito dal rientro a Palermo per una vacanza che non arriverà mai. Il tragico giorno di maggio 1992 segna la fine della loro lotta, con l'esplosione a Capaci.

