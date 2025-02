Trama del film Tornando a est

Sequel di "Est - Dittatura Last Minute", ritroviamo i tre amici Pago, Rice e Bibi due anni dopo la caduta del muro di Berlino, nel 1991. I tre, dopo gli avvenimenti del primo film, sono tornati alle loro vite normali, anche se Bibi, in mezzo ad una relazione epistolare con la bulgara Yuliya, convince gli amici ad intraprendere un nuovo viaggio nell'est Europa, venendo scambiati per spie internazionali.

Sei un blogger? Copia la scheda del film