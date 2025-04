Trama del film Charlotte, una di noi

Charlotte vive con il padre in un paesino del Trentino. Quando lui ha un infarto, il fratello minore di Charlotte si presenta dopo 20 anni di assenza e invita sua sorella ad andare con lui in Svizzera. Charlotte č combattuta. Anche se ha paura dell'ignoto, lo segue perché non ha mai fatto un viaggio.

