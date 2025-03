Trama del film Gioco pericoloso

Giada, ballerina professionista, e Carlo, scrittore in crisi, condividono ancora complicità mentre inseguono le loro carriere. L’arrivo di Peter Drago, giovane artista ambizioso, affascina Carlo, che lo introduce in famiglia. Ma Giada reagisce in modo inaspettato: vuole tenerlo lontano. Lui potrebbe rivelare un segreto sepolto nel suo passato. E la verità, prima o poi, riaffiora sempre.

