Il documentario apre le porte dell'ospedale pubblico Niguarda di Milano, dove il dottor Maurizio Bini intraprende una missione fuori dal comune: quella di cambiare le vite delle persone attraverso la fertilità e l’affermazione di genere. Con un approccio che va incontro ai sogni degli aspiranti genitori e di chi cerca di riconciliarsi con la propria identità di genere, crea uno spazio di accoglienza ed empatia. In un contesto politico sempre più difficile per la medicina etica, Bini, con il suo approccio umano e competente, sfida le convenzioni sociali, portando speranza e cura. Non mancano momenti di leggerezza, spesso inframmezzati dall’umorismo, che rendono meno gravosi anche i passaggi più complessi. Il reparto del dottor Bini è unico nel suo genere, e alla soglia dei sessant’anni, affronta con trasparenza e apertura le delicate questioni del suo lavoro dialogando con pazienti e colleghi.

