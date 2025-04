Trama del film A working man

Levon Cade ha lasciato una carriera militare decorata nelle operazioni segrete per vivere una vita semplice lavorando nellĺedilizia. Ma quando la figlia del suo capo, che per lui Ŕ come una famiglia, viene rapita dai trafficanti di esseri umani, la sua ricerca per riportarla a casa scopre un mondo di corruzione molto pi¨ grande di quanto avrebbe mai potuto immaginare.

