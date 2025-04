Trama del film Il complottista

Il Complottista, il film diretto da Valerio Ferrara, si svolge in un quartiere popolare di Roma e vede protagonista un barbiere. L'uomo Ŕ il classico complottista e pi¨ notizie legge online, pi¨ si convince delle sue teorie improbabili e paranoiche, alimentando sospetti sempre pi¨ bizzarri. I suoi clienti, abituati alle sue strane idee, non lo prendono mai sul serio e sanno che ogni giorno ne sentiranno una nuova, spesso pi¨ assurda della precedente. Come quando inizia a raccontare a tutti che i lampioni della cittÓ, con il loro lampeggiare apparentemente casuale, in realtÓ inviano messaggi in Codice Morse, orchestrati da poteri occulti. Ma un giorno, all'improvviso e sotto gli occhi di tutti, il barbiere viene arrestato dalla polizia. La piccola comunitÓ di quartiere, inizialmente incredula, smette di prenderlo in giro e inizia a chiedersi con inquietudine se tutto quello che raccontava potesse, in fondo, nascondere una veritÓ sconvolgente...

