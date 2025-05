Trama del film Il mohicano

Joseph è uno degli ultimi pastori costieri della Corsica. I suoi terreni, però, sono molto ambiti dalla malavita, che vorrebbe sfruttarli per una speculazione immobiliare. Il pastore sceglie di non cedere, e quando uccide l'uomo mandato a intimidirlo, che è ili figlio del boss, diventa la preda di una caccia spietata lungo tutta l'isola. Con il passare dei giorni, la leggenda della resistenza di Joseph viene diffusa per tutta l'isola dalla nipote Vannina.

Sei un blogger? Copia la scheda del film