Trama del film Mani nude

Davide, un ragazzo di buona famiglia, occhi da bambino e corpo da adulto, una notte viene rapito e rinchiuso dentro un cassone buio di un camion. Finisce prigioniero di una misteriosa organizzazione che lo costringe a lottare, a mani nude, in combattimenti clandestini estremi, che si possono concludere in un solo modo: con la morte di uno dei due sfidanti. In quellĺuniverso alieno e spietato, Davide Ŕ costretto a spogliarsi della sua umanitÓ per sopravvivere, seguendo le istruzioni di Minuto, un carceriere e allenatore di altri uomini senza speranza nÚ futuro. Pian piano emerge, per˛, un legame segreto tra il ragazzo e lĺuomo, che si rivela la sua unica possibilitÓ di salvezza. E se da quella prigione si pu˛ forse trovare il modo di fuggire, altrettanto non pu˛ accadere con il destino nÚ con le conseguenze delle proprie azioni.

Sei un blogger? Copia la scheda del film