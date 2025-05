Trama del film L'origine del mondo

Eva ha 19 anni e vive in un piccolo paese. Una sera causa un incidente nel quale perde la vita una donna. Eva terrorizzata fugge via e nessuno viene a conoscenza delle dinamiche dellĺincidente, neanche Bruno, un uomo francese di 45 anni, marito della vittima. Travolta dal senso di colpa, Eva inizia a frequentare Bruno nascondendogli la sua vera identitÓ, in una relazione che li porterÓ a liberarsi della loro sofferenza.

