Trama del film The accountant 2

Christian Wolff (Ben Affleck) ha un talento per risolvere problemi complessi. Quando un vecchio conoscente viene ucciso, lasciando dietro di sÚ il messaggio criptico ôtrova il contabileö, Wolff Ŕ spinto a risolvere il caso. Rendendosi conto che sono necessari metodi pi¨ estremi, Wolff recluta il suo letale fratello Brax (Jon Bernthal) per aiutarlo. In collaborazione con Marybeth Medina (Cynthia Addai-Robinson), vicedirettore del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, scoprono una letale cospirazione, diventando bersagli di una spietata rete di assassini che non si fermeranno davanti a nulla pur di mantenere sepolti i loro segreti.

Film collegati a THE ACCOUNTANT 2

Sei un blogger? Copia la scheda del film