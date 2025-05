Trama del film Colpi d'amore

Quan interpreta Marvin Gable, un agente immobiliare che lavora nei sobborghi di Milwaukee, dove i cartelli ""Vendesi"" sono ovunque. Gable riceve una busta rossa da Rose, una sua ex complice che dava per morta. Lei non è affatto contenta. Marvin viene risucchiato nuovamente in un mondo di spietati sicari, tra tradimenti e visite immobiliari trasformate in campi di battaglia mortali. Con un criminale sulle sue tracce, il fratello Knuckles, Marvin dovrà affrontare le scelte che lo perseguitano e un passato mai sepolto.

Sei un blogger? Copia la scheda del film