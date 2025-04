Trama del film Until dawn - fino all'alba

Un anno dopo la misteriosa scomparsa di sua sorella Melanie, Clover e le sue amiche si recano nella remota valle in cui Ŕ scomparsa in cerca di risposte. Esplorando un centro visitatori abbandonato, si ritrovano perseguitate da un assassino mascherato e orribilmente uccise una ad una... per poi svegliarsi e ritrovarsi all'inizio della stessa serata. Intrappolati nella valle, sono costretti a rivivere l'incubo ancora e ancora, solo che ogni volta la minaccia dell'assassino Ŕ diversa, ognuna pi¨ terrificante della precedente. La speranza si affievolisce e il gruppo si rende conto di avere a disposizione un numero limitato di morti e che l'unico modo per fuggire Ŕ sopravvivere fino all'alba.

