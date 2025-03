Trama del film Amichemai

Anna Ricca č una veterinaria appassionata la cui vita si divide tra la gestione della fattoria e i molteplici ruoli familiari che la portano ad essere, di volta in volta, moglie innamorata, figlia affettuosa, madre ansiosa, nonna paziente. La morte improvvisa di Gino, il padre infermo di Anna, offre alla donna la possibilitŕ di liberarsi finalmente della badante Aysč, con cui non č mai riuscita ad andare d’accordo. Aysč Yildirim tornerŕ in Turchia con il vecchio letto che Gino le avrŕ lasciato in ereditŕ, portando con sé Anna in un viaggio attraverso i Balcani destinato a cambiare per sempre la vita di entrambe.

