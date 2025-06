Trama del film The sower

Il film si svolge nel Sud della Francia nel 1852, in un remoto villaggio delle Prealpi provenzali, circondato da boschi e vallate silenziose. La giovane Violette (Pauline Burlet) è ormai in età da marito, ma la repressione sanguinosa ordinata da Luigi Napoleone Bonaparte dopo la rivolta repubblicana del dicembre 1851 cambia per sempre il destino del suo Paese. Tutti gli uomini vengono arrestati o uccisi, lasciando il villaggio in un silenzioso e crudele isolamento, dove il tempo sembra essersi fermato. Per molti anni le donne rimangono sole, sospese tra il dolore e la rabbia nei confronti del proprio destino e della storia che le ha abbandonate.

