Trama del film Death of a unicorn

In questa spettacolare e travolgente commedia dark, Paul Rudd (Ant-Man, Avengers: Endgame, Only Murders in the Building) e Jenna Ortega (Mercoledì, Beetlejuice Beetlejuice) sono un padre e una figlia che, diretti verso la casa di un ricco magnate farmaceutico, investono per sbaglio un animale selvatico. È grande la sorpresa quando l’animale si rivela essere… un cucciolo di unicorno. Nel cast, insieme a Rudd e Ortega, Will Poulter (Maze Runner, Guardiani della Galassia Vol. 3), Téa Leoni (Madam Secretary), Richard E. Grant (Il Trono di Spade, Star Wars – Episodio IX). Death of a Unicorn segna il debutto alla regia di Alex Scharfman, che in precedenza ha lavorato come produttore per numerosi titoli, tra cui Buttiamo giù l’uomo e Rinascita. Il regista Ari Aster è produttore esecutivo

