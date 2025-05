Trama del film Sex (2025)

Il film vede protagonisti due spazzacamini. Entrambi sposati e eterosessuali, vivono due esperienze che li portano a mettere in discussione il concetto di sessualitÓ e genere. Uno di loro vive la sua prima esperienza con un uomo e l'altro Ŕ turbato da un sogno ricorrente, vede David Bowie come una donna. Non per questo i due protagonisti possono definirsi omosessuali o sentono di appartenere a qualche categoria di genere ben definita. Ma entrambi hanno l'occasione di riflettere sulla propria identitÓ e il ruolo che esercita lo sguardo degli altri su di loro.

