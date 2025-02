Trama del film Una viaggiatrice a seoul

Il film racconta come una donna (Isabelle Huppert), che si è trasferita dalla Francia alla Corea del Sud, si ritrovi senza al alcun mezzo per mantenersi. Per guadagnare soldi le viene consigliato di insegnare la sua lingua, il francese. È così che diventa l'insegnate privata di due donne coreane. Sa suonare molto bene il flauto dolce per bambini, le piace camminare a piedi nudi e sdraiarsi sulle rocce e cerca di vivere la sua vita nella maniera più razionale possibile, ma le cose si faranno sempre più difficili nella sua vita. L'unica cosa che riesce a darle un po' di conforto giorno dopo giorno è bere il makgeolli, il vino rosso coreano.

