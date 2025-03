Trama del film Black dog

Il film si svolge in Cina poco prima delle Olimpiadi di Pechino del 2008. Proprio in quel periodo, Erlang, uscito di prigione, torna nella sua piccola cittÓ natale a Nord Ovest del Paese. Deciso a mettere fine alla sua vita da vagabondo, l'uomo cerca un'occupazione per potersi mantenere. Il governo, in vista dei Giochi Olimpici, ha deciso di ripulire la cittÓ. Per farlo, verranno acchiappati tutti i cani randagi che girano per le cittÓ, per poi essere soppressi. Erlang viene incaricato di trasportare questi animali dopo la loro cattura, e finisce suo malgrado in un giro di combattimenti clandestini. Quando la sua strada incontra quella di Mashing, un cane randagio nero incrociato con un lupo, tra i due nasce un legame molto forte. Entrambi in lotta per la sopravvivenza e per trovare un posto nel mondo, ritroveranno insieme l'amore per la vita.

