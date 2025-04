Trama del film Il mio amore, ti fara' sparire

Il film segue la storia di Sari (Kim Chiu) una giovane donna che vive nella convinzione di essere maledetta. Ogni uomo di cui si innamora scompare misteriosamente, un destino che la perseguitata fin da bambina. Dopo aver vissuto la dolorosa esperienza di perdere tutti i suoi amori, Sari si Ŕ rassegnata a una vita di solitudine, lavorando per il governo e prendendosi cura della sua comunitÓ, una vecchia residenza chiamata Tahanan Homes. Tra gli abitanti c'Ŕ Lola Remy, la proprietaria del complesso, che Ŕ come una figura materna per lei. La sua vita prende una piega inaspettata quando Lola scompare, lasciando il suo patrimonio al nipote Jolo (Paulo Avelino), un giovane uomo problematico e gravemente indebitato con gli strozzini. Controvoglia, Jolo decide di vendere il complesso, mettendo a rischio l'intera comunitÓ di Tahanan. Mentre Sari e Jolo si avvicinano, lottando per salvare la loro casa e l'intera comunitÓ dallo sfollamento, la storia tra loro Ŕ minacciata dalla convinzione di Sari di essere maledetta e dalla paura che Jolo possa scomparire come gli altri uomini del suo passato. La loro relazione cresce cosý tra paure e insicurezze. E mentre la comunitÓ Ŕ sull'orlo del collasso, Sari e Jolo dovranno trovare un modo per rompere la maledizione che minaccia non solo la loro storia d'amore, ma anche il loro futuro.

