Trama del film L'amore che non muore

Negli anni ottanta, gli adolescenti Jackie e Clotaire vivono un turbolenta e appassionata storia d'amore nonostante le loro differenze di classe e d'indole. Uscito di prigione dopo avere scontato 12 anni per un crimine che non ha commesso, Clotaire cerca disperatamente di ricongiungersi con Jackie, ma lei ormai si è sposata e sembra aver voltato per sempre le spalle al loro passato insieme.

